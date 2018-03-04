Во время шоу она не заметила травмы
Певица Ольга Бузова рассказала о травме, которую получила на концерте во время тура по Дальнему Востоку. Об этом она рассказала в Instagram-«сторис».
«Потянула я ножку. Сейчас поеду к врачу. Сцена лечит, на сцене не чувствовала ни боли, ничего, а сейчас больно», — сказала артистка своим подписчикам. На кадрах видно, что левая нога подруги комика Тимура Батрутдинова обмотана эластичным бинтом.
Ранее Бузова анонсировала последний концерт в туре. Он пройдет сегодня, 4 марта, в столице региона. Как уточняет РЕН ТВ, это был первый дальневосточный тур звезды.