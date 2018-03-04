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04 марта 2018
16:46  04 марта 2018 5

Бузова рассказала о травме, полученной во время дальневосточного тура. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Во время шоу она не заметила травмыФото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Певица Ольга Бузова рассказала о травме, которую получила на концерте во время тура по Дальнему Востоку. Об этом она рассказала в Instagram-«сторис».

«Потянула я ножку. Сейчас поеду к врачу. Сцена лечит, на сцене не чувствовала ни боли, ничего, а сейчас больно», — сказала артистка своим подписчикам. На кадрах видно, что левая нога подруги комика Тимура Батрутдинова обмотана эластичным бинтом.

Ранее Бузова анонсировала последний концерт в туре. Он пройдет сегодня, 4 марта, в столице региона. Как уточняет РЕН ТВ, это был первый дальневосточный тур звезды.

Семен Гринберг
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