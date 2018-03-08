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08 марта 2018
07 марта 2018
08:11  08 марта 2018 0

Врачи поставили Бузовой неутешительный диагноз. «Срочно нужно лечение»

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова пожаловалась, что после травмы не может ходитьФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Врач-травматолог поставил диагноз телеведущей и начинающей певице Ольге Бузовой, которая ранее пожаловалась на боль в ноге после травмы, полученной во время концерта. Вердикт врача ведущая «Дома-2» назвала неутешительным.

«Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска, нужно срочно лечение и покой… не могу ходить и танцевать…», — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Она также сообщила поклонникам, что из-за травмы возможны корректировки в ее гастрольном графике. «По дальнейшим концертам мы будем принимать решение», — отметила певица.

На прошлой неделе Бузова рассказала своим подписчикам о травме, которую получила на концерте во время тура по Дальнему Востоку. В Instagram она опубликовала фотографию левой ноги, обмотанной эластичным бинтом. Ранее телеведущая также пожаловалась на шквал негативных комментариев, с которыми она сталкивается каждый день, напоминает портал Newinform.com. По словам Бузовой, она больше не намерена терпеть необоснованное хамство.

Феликс Сорокин
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