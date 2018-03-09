Директор «Современника» отреагировал на скандал с пьяным Ефремовым

Директор московского театра «Современник» Игорь Попов отреагировал на скандал, произошедший в Самаре во время спектакля с участием артиста театра Михаила Ефремова. Попов пообещал разобраться в ситуации, как только артисты приедут с гастролей.
Гастрольная группа должна вернуться в Москву 9 марта. «Тогда и будем разбираться. Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — цитирует слова Попова РБК. Сам Ефремов уже прокомментировал произошедшее. По его мнению, самарский зритель не понял сути спектакля, на котором была представлена черная английская комедия по пьесе Гарольда Пинтера, и не оценил игры артиста.
Напомним, что 7 марта в Самаре состоялся спектакль с участием столичной звезды, по итогам которого в соцсетях актера обвинили в пьянстве и матерных оскорблениях по адресу публики. Зрители также отметили, что спектакль начался значительно позже заявленного времени.