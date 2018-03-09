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09 марта 2018
22:55  09 марта 2018 0

Директор «Современника» отреагировал на скандал с пьяным Ефремовым

Артист считает, что самарский зритель не смог оценить сценический образФОТО: сайт театра «Современник»

Директор московского театра «Современник» Игорь Попов отреагировал на скандал, произошедший в Самаре во время спектакля с участием артиста театра Михаила Ефремова. Попов пообещал разобраться в ситуации, как только артисты приедут с гастролей.

Гастрольная группа должна вернуться в Москву 9 марта. «Тогда и будем разбираться. Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — цитирует слова Попова РБК. Сам Ефремов уже прокомментировал произошедшее. По его мнению, самарский зритель не понял сути спектакля, на котором была представлена черная английская комедия по пьесе Гарольда Пинтера, и не оценил игры артиста.

Напомним, что 7 марта в Самаре состоялся спектакль с участием столичной звезды, по итогам которого в соцсетях актера обвинили в пьянстве и матерных оскорблениях по адресу публики. Зрители также отметили, что спектакль начался значительно позже заявленного времени.

Виктор Жуков
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