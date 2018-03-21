Средняя зарплата врачей в Москве выросла до 135 тысяч рублей

22:23 21 марта 2018 8

Зарплата врачей в два раза больше среднемесячного дохода по городу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Размер средней заработной платы столичных врачей достиг 135 тысяч рублей. Минимальная оплата труда медиков, работающих на полную ставку, составляет 67 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Это только врачи. Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматологи, у которых зарплата доходит и до 500 тысяч рублей. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тысяч рублей. У других может быть меньше», — цитирует Печатникова телеканал 360. Он добавил, что средняя зарплата врача из Москвы составляет 200% от среднемесячного дохода по городу, что соответствует майским указам президента РФ Владимира Путина, передает Nation News.

Ранее стало известно о повышении средних заработных плат работников других бюджетных сфер. Так, например, зарплата учителей в Москве в среднем составляет 90 тысяч рублей, писало «URA.RU».