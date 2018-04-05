{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
10:14  05 апреля 2018 0

Блогера Варламова задержали в Китае из-за шпионских действий. ВИДЕО

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Китайские спецслужбы задержали блогера по подозрению в шпионажеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайские спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже блогера Илью Варламова. На своем YouTube-канале фотограф рассказал о происшествии.

Блогер вместе с другом прилетели в город Хэйхэ (Китай), чтобы сравнить жизнь в России и пограничных территориях. На территории города они фотографировали дома, строительство моста через Амур и покупали продукты. На следующий день, когда они возвращались в Россию, их задержали китайские пограничники. «Мы подошли к границе, чтобы отдать свои паспорта. Но не тут то было. К пограничнику, который должен проверить мои документы, подошел другой военный и что-то прошептал ему на ухо, и тычет в нашу сторону пальцем. Нас развели по сторонам», — рассказал Варламов.

На все вопросы о причинах задержания Варламову отвечали: «Не усугубляйте свое положение». Чуть позже у Варламова и его товарища забрали телефоны, посадили в разные машины и отвезли в полицейский участок. Спустя два часа разбирательств их отпустили и отвезли обратно на границу.

Стоит отметить, что неделю назад в Москве Варламова задержали сотрудники ФСО. По информации «Национальной службы новостей», причиной задержания стало подозрение в совершении правонарушения. Позже блогера отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров