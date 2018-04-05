10:14 05 апреля 2018 0

Китайские спецслужбы задержали блогера по подозрению в шпионаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайские спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже блогера Илью Варламова. На своем YouTube-канале фотограф рассказал о происшествии.

Блогер вместе с другом прилетели в город Хэйхэ (Китай), чтобы сравнить жизнь в России и пограничных территориях. На территории города они фотографировали дома, строительство моста через Амур и покупали продукты. На следующий день, когда они возвращались в Россию, их задержали китайские пограничники. «Мы подошли к границе, чтобы отдать свои паспорта. Но не тут то было. К пограничнику, который должен проверить мои документы, подошел другой военный и что-то прошептал ему на ухо, и тычет в нашу сторону пальцем. Нас развели по сторонам», — рассказал Варламов.

На все вопросы о причинах задержания Варламову отвечали: «Не усугубляйте свое положение». Чуть позже у Варламова и его товарища забрали телефоны, посадили в разные машины и отвезли в полицейский участок. Спустя два часа разбирательств их отпустили и отвезли обратно на границу.

Стоит отметить, что неделю назад в Москве Варламова задержали сотрудники ФСО. По информации «Национальной службы новостей», причиной задержания стало подозрение в совершении правонарушения. Позже блогера отпустили без предъявления каких-либо обвинений.