Блогер Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы

Илья Варламов задержан силовиками во время интервью
В центре Москвы в районе станции метро «Чистые пруды» сотрудники ФСО задержали блогера Илью Варламова. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По словам блогера, его задержали, когда он давал интервью РБК в прямом эфире, после чего доставили в ОВД Мещанский. Там Варламова без объяснений продержали больше часа, а затем передали полиции: «Целых две машины приехали. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном».
В полиции блогеру все же разрешили пользоваться смартфоном и пояснили, что он задержан «до выяснения обстоятельств».