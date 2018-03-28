Блогер Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы

23:17 28 марта 2018 0

Илья Варламов задержан силовиками во время интервью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Москвы в районе станции метро «Чистые пруды» сотрудники ФСО задержали блогера Илью Варламова. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам блогера, его задержали, когда он давал интервью РБК в прямом эфире, после чего доставили в ОВД Мещанский. Там Варламова без объяснений продержали больше часа, а затем передали полиции: «Целых две машины приехали. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном».

В полиции блогеру все же разрешили пользоваться смартфоном и пояснили, что он задержан «до выяснения обстоятельств».