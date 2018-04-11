Оппозиционер Яшин будет участвовать в выборах мэра Москвы

Известный оппозиционер, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра столицы, которые пройдут в сентябре. О своих планах политик написал в своем twitter-аккаунте.
В видеоролике, прикрепленном к посту, 34-летний политик рассказал, что идет на выборы, чтобы «остановить Собянина», «изменить систему и развернуть город лицом к людям». В современной Москве Яшин выделил три проблемы: коррумпированность чиновников, «которые распиливают миллиарды», коммунальную «мафию», которая «прибрала рынок ЖКХ» и «отрицание» культурного наследия города. Политик планирует добиться реформ, которые превратят Москву «в удобный и комфортный для большинства жителей» город.
Ранее Илья Яшин получил административный штраф 30 тысяч рублей за организацию несогласованной акции «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. На мероприятие пришло порядка 300 человек.