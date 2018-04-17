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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:10  17 апреля 2018 0

Ройзман откажется назначать общественные слушания по вопросу об отмене выборов мэра

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, акция протеста, ройзман евгений, лозунг, митинг, выборы мэра, не трогай выборы
Евгений Ройзман намерен затягивать назначение общественных слушанийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 17 апреля представители администрации Екатеринбурга официально внесли на рассмотрение в городскую думу проект поправок к уставу города, отменяющих всенародные выборы главы муниципалитета. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно действующим правовым нормам, перед рассмотрением столь важных документов муниципальные власти обязаны вынести их на публичные слушания. Решение об их назначении может быть принято на заседании гордумы. Соответствующий документ также вправе подписать лично глава города Евгений Ройзман.

Мэр заявил «URA.RU», что не намерен назначать общественное обсуждение по собственной инициативе. Он уверен, что это решение необходимо принять коллегиально на апрельском или майском заседании муниципального парламента. Евгений Ройзман пояснил, что дополнительное время екатеринбургские власти должны потратить на поиск подходящего для слушаний помещения: «Очень много горожан собирается принять участие в обсуждениях. Это надо учитывать».

После того, как горожане примут свое решение на слушаниях, проект поправок к Уставу будет вынесен на обсуждение гордумы. По мнению Ройзмана, дискуссия будет острой: «Насколько я знаю, многие депутаты не намерены поддерживать эту инициативу. Им нужно идти на переизбрание и объяснять избирателям, кто и для чего решил отменить выборы».

Как ранее сообщало «URA.RU», закон об отмене всенародных выборов главы Екатеринбурга был принят 3 апреля Законодательным собранием Свердловской области. Согласно документу, новый глава будет избран по так называемой «советской» схеме — на заседании гордумы из числа предложенных спецкомиссией кандидатов.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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