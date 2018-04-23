{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:04  23 апреля 2018 0

Ликвидирована крупнейшая группа воров в законе. Среди арестованных — претендент на место главного российского авторитета

Порок на экспорт, вор в законе, уголовник, бандит, татуировки на пальцах, зек, вор в законе
Европейцы устали от воров из ЗакавказьяФото: кадр из фильма «Порок на экспорт»

В спецоперации под кодовым названием «Кавказская Нормандия» участвовало три страны. Полиции Франции помогали коллеги из Греции и Грузии. Ее итогом стало задержание почти 40 криминальных авторитетов, в основном выходцев из Грузии, терроризировавших Европу несколько лет.

Аресты проходили в двух странах. Во Франции было задержана 15 человек, почти все они — граждане Грузии. Еще 23 их земляка были приняты полицией в Греции. В том числе в Салониках был взят вор в законе 57-летний Лаша Шушанашвили или Руставский (вероятный претендент на место Шакро Молодого, главного российского вора в законе), а в Афинах криминальные авторитеты Нодар Шукакидзе (Надо Глданский) и Мераб Асанидзе по прозвищу Чикора. Также был пойман Алика Кобаладзе по прозвищу Сиу, скрывавшийся во Франции под именем Рамаз Гугунишвили, сообщают «Известия».

В отчетах полиции фигурируют и «смотрящие»: Элгуджу Шукакидзе, Давид Ходели Паата Ахаладзе, жены двух предполагаемых членов мафиозного клана: Нана Матиашвили и Нино Иоселиани, а также Леван Гочиашвили, которого правоохранители считают причастным к воровской кассе, и другие.

По версии полиции, после ослабления визового режима с Грузией в Европу начали активно мигрировать криминальные авторитеты из Закавказья. На новой родине они организовали «бизнес» по кражам из домов, квартир и магазинов и легализации краденого. В одной только Франции группировку подозревают к причастности во взломе 150 жилых помещений и офисов. Еще в январе суд во французском городе Ренне санкционировал действия полиции по ликвидации группировки, что и стало началом подготовки к операции, приведшей в апреле к задержанию авторитетов по всей Европе.

Еще одним из итогов операции и возникшего в ходе нее взаимопонимания между силовыми ведомствами трех стран стало появление в Грузии нового подхода к борьбе с ворами в законе. В местное законодательство было внесено понятие «воровской мир», а также принцип, по которому сам факт принадлежности к данному сообществу является уголовным преступлением, влекущем за собой лишение свободы на срок до 10 лет.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров