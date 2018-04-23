08:04 23 апреля 2018 0

Европейцы устали от воров из Закавказья Фото: кадр из фильма «Порок на экспорт»

В спецоперации под кодовым названием «Кавказская Нормандия» участвовало три страны. Полиции Франции помогали коллеги из Греции и Грузии. Ее итогом стало задержание почти 40 криминальных авторитетов, в основном выходцев из Грузии, терроризировавших Европу несколько лет.

Аресты проходили в двух странах. Во Франции было задержана 15 человек, почти все они — граждане Грузии. Еще 23 их земляка были приняты полицией в Греции. В том числе в Салониках был взят вор в законе 57-летний Лаша Шушанашвили или Руставский (вероятный претендент на место Шакро Молодого, главного российского вора в законе), а в Афинах криминальные авторитеты Нодар Шукакидзе (Надо Глданский) и Мераб Асанидзе по прозвищу Чикора. Также был пойман Алика Кобаладзе по прозвищу Сиу, скрывавшийся во Франции под именем Рамаз Гугунишвили, сообщают «Известия».

В отчетах полиции фигурируют и «смотрящие»: Элгуджу Шукакидзе, Давид Ходели Паата Ахаладзе, жены двух предполагаемых членов мафиозного клана: Нана Матиашвили и Нино Иоселиани, а также Леван Гочиашвили, которого правоохранители считают причастным к воровской кассе, и другие.

По версии полиции, после ослабления визового режима с Грузией в Европу начали активно мигрировать криминальные авторитеты из Закавказья. На новой родине они организовали «бизнес» по кражам из домов, квартир и магазинов и легализации краденого. В одной только Франции группировку подозревают к причастности во взломе 150 жилых помещений и офисов. Еще в январе суд во французском городе Ренне санкционировал действия полиции по ликвидации группировки, что и стало началом подготовки к операции, приведшей в апреле к задержанию авторитетов по всей Европе.

Еще одним из итогов операции и возникшего в ходе нее взаимопонимания между силовыми ведомствами трех стран стало появление в Грузии нового подхода к борьбе с ворами в законе. В местное законодательство было внесено понятие «воровской мир», а также принцип, по которому сам факт принадлежности к данному сообществу является уголовным преступлением, влекущем за собой лишение свободы на срок до 10 лет.