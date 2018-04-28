55-летняя Ольга Ильясова, завуч и учитель начальных классов средней школы № 14 имени Дмитрия Карбышева в городе Уральске в Казахстане, скончалась на глазах у детей прямо во время праздничного концерта, посвященного 1 мая.
Когда дети запели, учительница зашла за занавес и начала обмахиваться бумагой как веером, ей стало трудно дышать, а потом она упала, сообщает Life. Сразу же кто-то крикнул: «Выводите детей!», вызвали скорую помощь. К сожалению, помочь учительнице медики уже не смогли. «Вызов поступил 27 апреля в 12:47. Смерть педагога наступила до приезда врачей. Женщина стояла на учете с диагнозом «артериальная гипертензия», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.
Известно, что Ольга Ильясова в свое время сама окончила эту школу, а после окончания института 35 лет проработала здесь. У педагога остались муж и дочь-студентка. По словам коллег, Ольга Петровна в последнее время часто болела, у неё было повышенное давление.