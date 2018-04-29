04:50 29 апреля 2018 0

В результате экстренной посадки военного самолета никто не пострадал ФОТО: Wikipedia

Видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВВС Индии в аэропорту «Жуковский» опубликовал телеканал «РЕН ТВ». На записи также можно услышать переговоры сотрудников аэропорта.

В опубликованном ролике можно увидеть заходящий на посадку Ил-38 с невыпущенной передней стойкой шасси, а также машины экстренных служб, расположившиеся вблизи посадочной полосы. Позже в Сети появилось видео, заснятое после успешного приземления самолета. Как сообщает Nation News, сотрудникам аэропорта пришлось использовать грузовую технику, чтобы поднять корпус — на это ушло несколько часов.

Напомним, что инцидент произошел в субботу, 28 апреля. Экипаж Ил-38 принял решение об экстренной посадке из-за неисправной стойки шасси. Перед посадкой самолет более часа кружил в воздухе, чтобы выжечь топливо. Известно, что экипаж планируется представить к наградам.