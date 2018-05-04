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04 мая 2018
03 мая 2018
02:25  04 мая 2018 0

Американский офицер оценил шансы ВМС США в случае войны. «Не выдержат первого ракетного удара»

Главной уязвимостью ВМС США является зависимость от компьютерных разработокФОТО: Википедия, U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist John Lill

Бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto Джонатан Пантер раскрыл слабые места, которые существуют у американского флота. По его словам, Военно-морские силы (ВМС) США значительно продвинулись в сфере разработок электронных систем, но если начнется настоящая война, флот окажется в огромной опасности.

«Опора на цифровые технологии особенно остро ощущается в области коммуникации, силовых установок и навигации. Это привело к созданию флота, который, возможно, не выдержит первого ракетного удара или хакерского взлома», — рассказал Пантер журналу Proceedings Военно-морского института США, отметив, что главной уязвимостью флота является зависимость от компьютерных разработок, которые влекут за собой большую чувствительность к помехам со стороны противника.

Пантер считает, что интенсивная автоматизация военных кораблей и сокращение численности экипажа идет на пользу в мирное время. При этом во время боевых действий это грозит создать уязвимость, так как техника может выйти из строя. Офицер добавил, что военные морского флота США вновь начали изучать астрономическую навигацию. Однако, подобные усилия возможно не принесут никакого результата, так как модернизированные корабли не располагают бумажными картами.

Александр Черноскутов
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