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06 мая 2018
05 мая 2018
02:24  06 мая 2018 0

Михалков рассказал о причинах снятия «Бесогона» с эфира

Всероссийский форум
Режиссер уверен, что зрители поймут всё, посмотрев программу в интернетеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный российский режиссер Никита Михалков объяснил снятие авторской программы «Бесогон». По словам ведущего, все дело в названии передачи и причинно-следственных связях, которые легко можно проследить, посмотрев выпуск программы в интернете.

«Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи», — приводит RT слова Никиты Михалкова, распространенные его пресс-службой.

Напомним, очередной выпуск авторской программы «Бесогон» носит название «Синдром Гарри Поттера».Выпуск был анонсирован к показу на 5 и 6 мая, но был снят с эфира. Программа поднимает проблему коммуникации в современном мире.

Евгений Александров
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