Михалков рассказал о причинах снятия «Бесогона» с эфира

Известный российский режиссер Никита Михалков объяснил снятие авторской программы «Бесогон». По словам ведущего, все дело в названии передачи и причинно-следственных связях, которые легко можно проследить, посмотрев выпуск программы в интернете.
«Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи», — приводит RT слова Никиты Михалкова, распространенные его пресс-службой.
Напомним, очередной выпуск авторской программы «Бесогон» носит название «Синдром Гарри Поттера».Выпуск был анонсирован к показу на 5 и 6 мая, но был снят с эфира. Программа поднимает проблему коммуникации в современном мире.