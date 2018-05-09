Оборонные структуры России попали под новые санкции США

Соединенные Штаты Америки вводят очередные санкции, которые на этот раз коснутся оборонных структур России и еще ряда стран. Документ опубликован Госдепом США.
Так, помимо России санкции распространяются на иранские, северокорейские, китайские структуры, а также организации из Турции и Саудовской Аравии, пишет Life.ru. Все они «наказаны» за то, что они якобы помогали Ирану, Сирии или КНДР в разработке крылатых или баллистических ракет.
Ограничения коснулись Главного управления Генерального штаба РФ. Кроме того, пострадают учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ.
Ранее США сообщили о том, что готовы ввести санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также предлагалось вводить ограничения в отношении властей «стран — спонсоров терроризма, которые покупают подобное оружие у России». Напомним, американские санкции против российского ОПК вступили в силу в 2017 году. Под ограничительные меры попали страны, которые закупают российское вооружение.