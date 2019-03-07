Единомышленник Хабиба арестован в Дагестане по обвинению в экстремизме

Знаменитый боец ММА неоднократно призывал запрещать «неправильные» мероприятия в республике Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Администратор страницы «Имамат Дагестана» в Instagram Ахмат Исрапилов арестован по обвинению в экстремизме. По данным СМИ, речь идет о требованиях отменить запланированные в Дагестане концерты популярных российских исполнителей, против них также выступал известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

«Спецслужбы говорят о том, что это только первое задержание за интернет-травлю», — сообщает РГВК «Дагестан» со ссылкой на силовиков. Исрапилова называют автором публикаций, в которых звучали призывы отменить концерты Егора Крида, сорвать аниме-фестиваль AniDag и угрозы в адрес актеров спектакля «Охота на мужчин». На Исрапилова заведено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса за публичные призывы к экстремизму.

Между тем еще один критик «нетрадиционных» для Кавказа концертов и мероприятий, известный в Дагестане комик Эльдар Иразиев, по его словам, отделался постановкой на профилактический учет в полиции. Правда, в МВД Дагестана данную информацию не подтвердили, пишет сайт «Кавказ.Реалии». Сам Иразиев ранее подвергся нападению со стороны поклонников Нурмагомедова, после того как якобы оскорбил его во время переписки в социальных сетях.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов наряду с единомышленниками, постоянно принимает участие в кампаниях блюстителей нравственности в республике. Осенью прошлого года из-за противодействия радикально настроенных граждан пришлось отменить выступления в Махачкале таких исполнителей, как Элджей (Алексей Узенюк) и Егор Крид, а также аниме-фестиваль AniDag. Непримиримая позиция Нурмагомедова стала причиной его конфликта с рэпером Тимати, вступившегося за музыкантов. На просьбу не навязывать свое мнение другим боец ответил, что «каждая тварь ответит за свои слова». Вмешиваться в конфликт и мирить звезд тогда пришлось главе Чечни Рамзану Кадырову напоминает RT.