04 сентября 2025

Экс-депутат Рады раскрыл фобию Зеленского

Олейник: Зеленский боится ехать в Москву на встречу с Путиным
У президента США Дональда Трампа нет шансов уговорить главу Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Во-первых, у Зеленского фобия. Он боится ехать в Москву. А во-вторых, президент Украины намерен продолжать боевые действия как можно дольше. Дональду Трампу пора осознать, что Зеленский и все эти его европейские покровители проводят не только антироссийскую политику, но и антитрамповскую», — рассказал Олейник в беседе с «Ридусом». 

Согласно его оценке, европейские руководители, оказывающие поддержку Зеленскому, рассчитывают на то, что в Соединенных Штатах со временем произойдет смена власти, и Вашингтон возобновит активное содействие противостоянию с Россией. Олейник отмечает, что Трампу, вероятно, придется отказаться от дальнейшего участия в украинском вопросе.

Ранее Bloomberg писал, что украинский президент якобы может согласиться на переговоры в Москве, если об этом попросит Трамп. «Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: „Прыгай“, — Зеленский отвечает: „Как высоко?“», — писал обозреватель агентства. 

Президент России Владимир Путин выразил готовность провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским при условии, что переговоры будут основательно подготовлены и способны привести к конкретным результатам. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции по завершении своего четырехдневного визита в Китай.

Впоследствии Киев отклонил возможность проведения переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Москве. Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, инициатива российского лидера была охарактеризована им как «очевидно неприемлемая».

