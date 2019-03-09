Возле воинской части с комплексами С-300 взорвалась самодельная бомба

Вблизи воинской части в деревне Ваганово Ленинградской области взорвалась самодельная бомба, замаскированная под фонарь. Никто не пострадал.
Инцидент произошел 8 марта. Военнослужащий части обнаружили недалеко от контрольно-пропускного пункта брошенный фонарь. Солдат отбросил его в сторону, и раздался взрыв, передает Lenta.Ru.
Взрывотехники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изучив остатки бомбы, пришли к выводу, что фонарь длиной 40 сантиметров был начинен гайками. Взрыв должен был произойти после нажатия кнопки включения фонаря.
От взрыва никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, сообщает «Эхо Москвы».
В Ваганово размещен 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк, на вооружении которого имеются зенитно-ракетные комплексы С-300П.