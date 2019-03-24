23 марта 2019

Дочь певицы Началовой написала ей посмертное письмо

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 08:25
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Юлия Началова, началова юлия
Началова скончалась 16 мартаФото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина написала ей прощальное письмо. Об этом в эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» рассказал отец певицы Виктор Началов.

По словам отца певицы, Вера тяжело переживает утрату. «Она держится, проявила характер, истерик никаких не было. Письмо ей [Юлии Началовой] написала», — рассказал Виктор Началов о своей внучке. Раскрывать содержание письма он отказался, поскольку оно «слишком личное».

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, напоминает агентство Nation News. Причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал сильный абсцесс. Певицу похоронили 21 марта. В последний путь артистку проводили овациями сотни поклонников, ее родственники, друзья, а также звезды шоу-бизнеса.

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