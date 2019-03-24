Дочь певицы Началовой написала ей посмертное письмо

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина написала ей прощальное письмо. Об этом в эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» рассказал отец певицы Виктор Началов.
По словам отца певицы, Вера тяжело переживает утрату. «Она держится, проявила характер, истерик никаких не было. Письмо ей [Юлии Началовой] написала», — рассказал Виктор Началов о своей внучке. Раскрывать содержание письма он отказался, поскольку оно «слишком личное».
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, напоминает агентство Nation News. Причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал сильный абсцесс. Певицу похоронили 21 марта. В последний путь артистку проводили овациями сотни поклонников, ее родственники, друзья, а также звезды шоу-бизнеса.