Пермский чиновник, прославившийся в «Давай поженимся», пойдет в суд из-за спора с женой

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:52
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Пермяк побывал на Первом каналеФОТО: YouTube, скриншот ток-шоу «Давай поженимся»

Пермский чиновник Ростислав Русинов намерен через суд доказать, что не является биологическим отцом четверых детей, которых родила его законная жена. По словам пермяка, сейчас они спорят с бывшей возлюбленной, кто из детей все-таки приходится Русинову родным.

Адвокат Русинова отмечает, что пермяк через суд намерен оспорить отцовство. В доказательство своей позиции чиновник уже предоставил результаты генетической экспертизы. В свою очередь, бывшая жена Русинова с ним не согласна — они настаивает на том, что только двое детей родились от другого мужчины. Как сообщает «Комсомольская правда», возможно, суд назначит проведение судебно-медицинской генетической экспертизы.

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Ранее «URA.RU» рассказывало о скандальной истории в семье Ростислава. Несколько лет назад пермяк взял в жены женщину с ребенком. За время совместной жизни у пары родились еще четверо детей, но позже выяснилось, что родной из них только один, а остальные от любовника. В итоге мужчина выгнал изменницу и теперь воспитывает своего ребенка в одиночку. С начала года пермяк успел стать настоящей звездой — он успел поучаствовать в шоу «Давай поженимся» на Первом канале.

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