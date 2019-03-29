Пермский чиновник, прославившийся в «Давай поженимся», пойдет в суд из-за спора с женой

Пермский чиновник Ростислав Русинов намерен через суд доказать, что не является биологическим отцом четверых детей, которых родила его законная жена. По словам пермяка, сейчас они спорят с бывшей возлюбленной, кто из детей все-таки приходится Русинову родным.
Адвокат Русинова отмечает, что пермяк через суд намерен оспорить отцовство. В доказательство своей позиции чиновник уже предоставил результаты генетической экспертизы. В свою очередь, бывшая жена Русинова с ним не согласна — они настаивает на том, что только двое детей родились от другого мужчины. Как сообщает «Комсомольская правда», возможно, суд назначит проведение судебно-медицинской генетической экспертизы.
Ранее «URA.RU» рассказывало о скандальной истории в семье Ростислава. Несколько лет назад пермяк взял в жены женщину с ребенком. За время совместной жизни у пары родились еще четверо детей, но позже выяснилось, что родной из них только один, а остальные от любовника. В итоге мужчина выгнал изменницу и теперь воспитывает своего ребенка в одиночку. С начала года пермяк успел стать настоящей звездой — он успел поучаствовать в шоу «Давай поженимся» на Первом канале.