Самые низкие цены на новостройки в Магнитогорске Фото: Илья Московец © URA.RU

Эксперты портала «Мир квартир» составили рейтинг российских городов, в которых снизилась стоимость квартир в новостройках. В список попали 17 мегаполисов с населением свыше 300 тысяч жителей.

«Квартиры в целом сильнее всего подешевели в Якутске — на 7,5%, Орле — на 7,3%, Калуге — на 6,9%», — отметили эксперты портала. По их данным, стоимость квадратного метра также снизилась в Махачкале — на 4,8%, Кургане — 4% и Нижнем Тагиле (Свердловская область) — на 2,7%. В то же время первенство по самой низкой цене квартиры в рейтинге удерживает Магнитогорск (Челябинская область). Недвижимость в новостройке там можно приобрести за 1,5 млн рублей. При этом за три месяца 2019 года стоимость квартиры в этом городе снизилась на 1,6%, передает «Российская газета».

Эксперты уточнили, что в 53 российских городах стоимость недвижимости увеличилась. В среднем по стране цена «квадрата» выросла на 2,2%. Для исследования специалисты воспользовались итогами первого квартала 2019 года.

Ранее аналитики составили рейтинг городов, где цены на вторичное жилье снизились сильнее всего. В список вошли три уральских города: Асбест в Свердловской области, Надым на Ямале и Коркино в Челябинской области.

По итогам 2018 года, лидерами рейтинга регионов с самой доступной ипотекой стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, напоминает агентство Nation News. В первую тройку также вошла Магаданская область.