Названы уральские города с самым дешевеющим жильем

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 10:01
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новостройка, квартира, новое жилье, ипотека, воздушные шарики, долевое строительство
Эксперты выявили рекордное падение цен на недвижимостьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналитики составили рейтинг городов, где цены на вторичное жилье падают сильнее всего. В рейтинг вошли три уральских моногорода, где вторичка за последние пять лет подешевела более чем на 20%.

Лидером по дешевеющим квартирам стал Асбест в Свердловской области, уточняют «Известия». Там за последнюю пятилетку вторичное жилье стало дешевле на 29%. Вторую строчку рейтинга занимает Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ. В городе жилье на вторичном рынке за пять лет потеряло 26% от своей цены. Тройку уральских городов с самыми дешевеющими квартирами занимает Коркино, Челябинская область. За пять лет они подешевели на 23%.

Эксперты отмечают, что стремительно дешевеющая недвижимость является скорее негативным показателем. «Падение стоимости жилья — явный сигнал, что город начинает терять людей», — уточняет издание. Обычно вторичка дешевеет именно в тех городах, где закрываются градообразующие предприятия, снижается уровень доходов жителей, повышается безработица, наблюдается отток населения.

Интересно, что самые высокие цены на элитную недвижимость тоже нашли на Урале. В частности, самые дорогие особняки России построены в Свердловской, Тюменской и Челябинских областях.

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