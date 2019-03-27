Названы уральские города с самым дешевеющим жильем

Аналитики составили рейтинг городов, где цены на вторичное жилье падают сильнее всего. В рейтинг вошли три уральских моногорода, где вторичка за последние пять лет подешевела более чем на 20%.
Лидером по дешевеющим квартирам стал Асбест в Свердловской области, уточняют «Известия». Там за последнюю пятилетку вторичное жилье стало дешевле на 29%. Вторую строчку рейтинга занимает Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ. В городе жилье на вторичном рынке за пять лет потеряло 26% от своей цены. Тройку уральских городов с самыми дешевеющими квартирами занимает Коркино, Челябинская область. За пять лет они подешевели на 23%.
Эксперты отмечают, что стремительно дешевеющая недвижимость является скорее негативным показателем. «Падение стоимости жилья — явный сигнал, что город начинает терять людей», — уточняет издание. Обычно вторичка дешевеет именно в тех городах, где закрываются градообразующие предприятия, снижается уровень доходов жителей, повышается безработица, наблюдается отток населения.
Интересно, что самые высокие цены на элитную недвижимость тоже нашли на Урале. В частности, самые дорогие особняки России построены в Свердловской, Тюменской и Челябинских областях.