Обвиняемый в изнасиловании проститутки предложил ей 100 тысяч рублей за аборт

Девушка отказалась принимать деньги Фото: depositphotos.com

Житель Тольятти Руслан Елисеев, обвиняемый в избиении и изнасиловании «ночной бабочки» из Геленджика, после чего она забеременела, предложил ей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом «URA.RU» сообщила Дарина Иванченко, юрист всероссийского форума секс-работниц («Форум СР»).

«У них было несколько очных ставок, последняя состоялась на днях, тогда он и предложил ей эту сумму, — рассказала агентству Иванченко. — Если бы она взяла деньги, это был бы „плюсик“ ему в карму и, возможно, минус год от наказания. Но она отказалась принимать деньги».

«Это не компенсация, это дополнительный плевок мне в лицо! — заявила „URA.RU“ сама потерпевшая. — Меня компенсация меньше всего волнует, для меня главное, чтобы этот комнатный боец сидел максимально долго и желательно — минимально комфортно».

Это была уже не первая попытка «купить» ее: несколько дней назад с потерпевшей встречались родители насильника (встреча проходила в присутствии адвокатов).

«Очень приличная пара, — рассказала агентству девушка. — Они просили меня изменить показания, чтобы он гарантированно не сел». По ее словам, ей даже стало жалко мать и отца парня (они уже пожилые и явно небогатые), однако наказание виновника для нее сейчас — дело принципа.

Причиненный ей ущерб (в том числе нежелательную беременность, из-за которой ей пришлось делать аборт) секс-работница оценивает в один млн рублей — именно такую сумму она планирует предъявить насильнику в суде в качестве гражданского иска.

Дело проститутки из Геленджика, сделавшей аборт, после того, как ее избил и изнасиловал клиент, подходит к концу: по данным «URA.RU», вскоре Следственный комитет предложит сторонам ознакомиться с уголовным делом и передаст его в суд. «URA.RU» подробно рассказывало об этой истории.