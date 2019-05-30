29 мая 2019

Порошенко выпрашивал у США помощь на президентских выборах

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 00:58
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Украина. Петр Порошенко. Военные, порошенко петр, большой палец вверх
Американцы оставили Петра Порошенко без поддержкиФото: Официальный сайт президента Украины

Петр Порошенко несколько раз обращался к властям США с просьбой помочь ему на выборах президента Украины. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Волкер отметил, что Порошенко было отказано в его просьбе. «Вашингтон поддерживает принципы, а не выбирает людей», — заявил американский чиновник, его ответ приводит РИА «Новости».

Волкер рассказал, что Порошенко жаловался ему на то, что «американская сторона делает недостаточно для его поддержки», пишет «Царьград». Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон готов работать с любым избранным лидером на Украине.

После того как на Украине прошел второй тур президентских выборов, Волкер написал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах.

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