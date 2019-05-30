Порошенко выпрашивал у США помощь на президентских выборах

Петр Порошенко несколько раз обращался к властям США с просьбой помочь ему на выборах президента Украины. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Волкер отметил, что Порошенко было отказано в его просьбе. «Вашингтон поддерживает принципы, а не выбирает людей», — заявил американский чиновник, его ответ приводит РИА «Новости».
Волкер рассказал, что Порошенко жаловался ему на то, что «американская сторона делает недостаточно для его поддержки», пишет «
После того как на Украине прошел второй тур президентских выборов, Волкер написал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах.