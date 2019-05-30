Мэрия Анапы отказалась платить Волочковой

Администрация Анапы не будет тратить бюджетные деньги на концерт балерины Анастасии Волочковой. С таким заявлением выступил глава города Юрий Поляков.
«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — говорится в заявлении Полякова, опубликованном на официальном сайте Анапы. Поэтому глава города приказал отменить электронные торги по закупке услуг Волочковой.
Выступление Волочковой в Анапе обошлось бы бюджету в 639 тысяч рублей, уточняет
Торжественная церемония открытия курортного сезона в Анапе состоится 8 июня. Узнать, как срыв концерта повлияет на планы Волочковой, не удалось. На момент публикации материала представитель балерины не отвечал на звонки корреспондента «URA.RU».