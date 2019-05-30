Мэрия Анапы отказалась платить Волочковой

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 21:27
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Выставка Сергея Шнурова
Концерт Анастасии Волочковой в Анапе оказался под угрозой срываФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Анапы не будет тратить бюджетные деньги на концерт балерины Анастасии Волочковой. С таким заявлением выступил глава города Юрий Поляков.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — говорится в заявлении Полякова, опубликованном на официальном сайте Анапы. Поэтому глава города приказал отменить электронные торги по закупке услуг Волочковой.

Выступление Волочковой в Анапе обошлось бы бюджету в 639 тысяч рублей, уточняет News.ru. Оплатить выступление балерины Поляков предложил местным предпринимателям. «Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать», — отметил глава города. Однако Поляков подчеркнул, что средства из бюджета на выступление балерины он тратить «не позволит».

Торжественная церемония открытия курортного сезона в Анапе состоится 8 июня. Узнать, как срыв концерта повлияет на планы Волочковой, не удалось. На момент публикации материала представитель балерины не отвечал на звонки корреспондента «URA.RU».

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