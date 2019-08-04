Академик РАН объяснил, почему в России резко подорожала капуста

Скачок цен произошел из-за интервала между урожаями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Резкий скачок цен на белокачанную капусту в РФ возник из-за экономической политики аграриев, сказал «URA.RU» главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.

«Вероятно, хозяйства начали возделывать раннюю — самую дорогую — капусту. Раннюю возделали, а поздняя еще не созрела, и поэтому возник интервал между урожаями. Сейчас поздняя капуста начнет созревать, и опять цены снизятся», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в России много собственной капусты, которой даже «в Ленинградской области больше, чем в Голландии и Германии».

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года цены на белокочанную капусту в стране выросли на 68%. Также выросла стоимость моркови, картофеля и лука. Среди причин называлось то, что часть продуктов, которую ранее ввозили в Россию из-за рубежа, стали направлять в Европу, в которой в 2018 году была засуха.