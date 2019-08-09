Врачи назвали самые опасные сорта сыра

Сыры с пищевой плесенью опасны для беременных женщин, считает Юлия Панова Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Для здоровья человека опасны сыры с пищевой плесенью. Об этом предупредила врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Сыры с пищевой плесенью — дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри — выделяют токсичные вещества, говорит Панова. «Такие сыры нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, больным с проблемами желудочно-кишечного тракта, например, имеющим склонности к метеоризму или вздутию живота, и детям до пяти лет», — цитирует «АиФ» диетолога.

Также, по словам Пановой, сыр с пищевой плесенью может вызвать листериоз — инфекцию, возникающую из-за палочковой бактерии листерии, уточняет портал «Утро.ру». Заболевание особенно опасно во время беременности: оно приводит к ее прерыванию или аномалиям в развитии ребенка.