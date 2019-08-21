В Госдуме не поверили, что правительство поможет россиянам собирать детей в школу

В правительстве РФ не поддержат важную социальную инициативу, считают в нижней палате парламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение о введении в России пособия на сборы ребенка в школу не будет принято из-за противодействия экономического блока федерального правительства. Об этом «URA.RU» заявил первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы, депутат от КПРФ Олег Смолин.

«Эта инициатива — очень разумная, правильная и вполне оправданная. Только на моей памяти ее уже 5 или 7 раз вносили в Думу, несколько раз ввести такое пособие предлагала моя коллега по партии Тамара Плетнева. Ведь собрать ребенка в школу сейчас стоит очень больших денег. Однако я считаю, что шансов на реализацию данного предложения не так уж много», — рассказал парламентарий в беседе с корреспондентом агентства.

По мнению народного избранника, выступить против инициативы могут Минфин и Минэкономразвития. «Все дело именно в позиции либерально настроенного экономического блока правительства РФ, который считает нужным помогать лишь олигархам, а не стремительно беднеющему населению страны», — добавил Смолин.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов предложил выделять родителям деньги из федерального бюджета на сборы ребенка в школу. Свое предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он предложил ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять деньги на сборы ребенка в школу. Чернышов также предложил ограничить стоимость «школьной корзины», которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, полагает депутат.