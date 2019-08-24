В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»

Германия уже не в первый раз требует от Украины закрытия сайта о «врагах страны» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Германии призвало власти Украины удалить сайт «Миротворец». Соответствующее заявление содержится в ответе немецкого правительства на запрос Левой партии.

«Правительство совершенно определенно осуждает „Миротворец“ и требует от украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — приводит RT выдержку из документа.

По словам одного из авторов запроса, депутата Левой партии Андрея Хунко, «Миротворец» — «инструмент запугивания украинского народа и страшный пережиток эпохи [экс-президента Украины Петра] Порошенко». В то же время он пояснил, что финансирование проектов по «продвижению демократии» и развитию гражданского общества на Украине Германия прекращать не будет.

«Миротворец» создан в 2014 году как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». На сайте появляется собранная незаконным путем информация о людях — «врагах Украины». В 2018 году МИД Германии уже требовал закрыть «Миротворец». Это произошло после того, как в базу был внесен бывший федеральный канцлер Герхард Шредер.

В списках появляются и известные россияне. Так, недавно к «врагам Украины» причислили экипаж самолета «Уральских авиалиний», который аварийно посадил самолет в кукурузном поле и спас более 230 людей, уточняет агентство Nation News.