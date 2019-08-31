30 августа 2019

Робот «Федор» пожаловался на угрозы космонавта с молотком

© Служба новостей «URA.RU»
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«Федор» не захотел конфликтовать с космонавтом Алексеем ОвчининымФото: Twitter, аккаунт робота FEDOR

Антропоморфный робот «Федор», доставленный на МКС для испытаний, сам запустился, чтобы не создавать проблемы в отношениях с космонавтом Алексеем Овчининым. Такая запись появилась в Twitter-аккаунте «Федора».

«Космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ, — говорится в сообщении, сделанном от имени робота. — Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем». Ранее «Федор» сообщал, что начал тренировки на МКС помогал космонавту выбирать необходимые инструменты, а также успешно имитировал ремонт кабелей станции, соединяя элементы электропроводки.

Ранее сообщалось, что запуск робота удалось произвести лишь с 15 попытки. По словам космонавта Алексея Овчинина, он многократно проводил включение и выключение робота. Не добившись эффекта, он предложил стукнуть по кнопке электропитания молотком.

Робот был доставлен на МКС 27 августа. Предполагается, что «Федор» будет выполнять задачи на МКС первую декаду сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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