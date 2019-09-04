Историк объяснил, почему Болгария обвинила СССР в репрессиях

Болгария поддерживает западную идеологию, отрицая прошлое с Россией Фото: depositphotos.com

Власти Болгарии пытаются отгородиться от совместного прошлого с Россией и доказать Европе, что они разделяют западную идеологию. Именно так объясняется неожиданное заявление МИД Болгарии о вине СССР в репрессиях, пояснил генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в разговоре с «URA.RU».

«В данном случае Болгарию, конечно, меньше всего интересуют исторические события. Такое заявление болгарских властей — очередная демонстрация евро-атлантической солидарности, которая строится на демонстрации России как опасного и враждебного „другого“», — пояснил Дюков.

Подобные высказывания будут появляться и дальше. Но, по мнению историка, заявление властей Болгарии, которое можно расшифровать как: «Мы — свои. Россия для нас враг», — является дежурной фразой. «В советское время говорилось о верности марксистско-ленинской идеологии, а сейчас для стран Восточной Европы эту роль выполняет заявление о враждебности России», — добавил эксперт.

Как писало «URA.RU», МИД Болгарии выступил с заявлением накануне проведения в Софии фотовыставки, посвященной операции советских войск в Восточной Европе. В заявлении ведомства говорится, что советская армия не только освободила Европу от нацизма, но и стала причиной репрессий и экономического ущерба. В МИД России это заявление назвали обескураживающим.