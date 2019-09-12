Чемпионка объяснила, почему продает подарок Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает самое дорогое — BMW X4, подаренный Владимиром Путиным. Авто ей вручили после Олимпиады-2018, куда Ольгу и других спортсменов не допустили из-за конфликта с МОК. Чемпионка заявила, что приняла решение продать машину, потому что не потянет транспортный налог.

В штабах Алексея Навального прошли обыски. Визиты силовиков связывают с уголовным делом против ФБК об отмывании миллиарда рублей. В Челябинске главу штаба забрали следователи. А глава екатеринбургского штаба рассказал, как силовики навестили даже родителей его жены.

В России захотели ввести налог на возврат пенсионных накоплений. Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил разрешить россиянам забирать свои пенсионные деньги досрочно. Правда, есть нюанс — если люди потратят пенсионные накопления «не по назначению», то за это придется заплатить еще один налог.

Население России стремительно стареет. 90 лет назад на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, а сейчас только 81. Кроме того, доля работающего населения сокращается и дальше ситуация будет только ухудшаться.

Большинство российских работодателей выступили против перехода на четырехдневную рабочую неделю. Говорят, что сотрудники будут меньше зарабатывать и быстрее уставать. Есть и другие минусы.

В Екатеринбурге есть как минимум 11 человек, которые влияли на главные общественно-политические события за последний год, и за них теперь не стыдно. Читатели «URA.RU» выберут среди них лучших. Приглашаем проголосовать в номинации «Политик года» самой авторитетной уральской бизнес-премии «Человек года».