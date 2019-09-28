Канделаки возмутила статья Forbes о пятилетней блогерше с доходом в полмиллиона долларов

Гендиректор «Матч ТВ„Тина Канделаки негативно отнеслась к статье в Forbes о пятилетней YouTube-блогере Насте Радзинской, которая ежемесячно зарабатывает 500 тысяч долларов. Телеведущей не понравился поверхностный подход СМИ к данной теме.
«Меня удивляет, что Forbes, который весь про деньги, пишет простую историю успеха, и когда слышит от родителей Насти, что она всего лишь актер, а в продакшн вовлечено большое количество людей, не задается очевидным вопросом: а кому принадлежит личный бренд Насти и кто является конечным бенефициаром этого предприятия», — написала Канделаки в своем канале в Telegram.
Ведущая отмечает, что родители Радзинской «успешно монетизировали внимание зрителей к неподдельным эмоциям» девочки, благодаря чему получилось раскрутить ее каналы (общее количество подписчиков на двух каналах — 48,7 млн человек). При этом Канделаки обращает внимание на то, что сейчас девочка просто радуется новым вещам и развлечениям, но позже поймет, что «сказку ей никто не дарил, а она зарабатывала ее самостоятельно».
«Forbes вооружается целым набором луп, когда изучает мою декларацию, а тут бэйби-блогер вызывает столько очарования, что все принимается на веру», — пожаловалась Канделаки. При этом телеведущая отмечает, что судьба девочки заслуживает более глубокого изучения, поскольку таких историй в будущем станет больше.