Елена Ваенга обвинила в обмане бабушку-блогера из Тюмени, за что получила шквал критики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Ее обвиняют в работе на израильскую разведку. Бывший муж журналистки считает, что всему виной ее работа 15-летней давности. А востоковед уверен, что Юзик нарушила важный закон.

Россияне ежегодно выбрасывают миллионы тонн еды, заявили эксперты. Стоимость выброшенных продуктов — больше 1,6 триллиона рублей. Позже невостребованная еда отправляется на полигоны, где отравляет почву, воду и воздух.

В Москве рабочие одного из комбинатов объявили забастовку. 60 сотрудников, которым не платят зарплату уже год, голодают почти неделю. Свою акцию они называют «актом отчаяния».

Две трети нефтяных месторождений на Урале оказались убыточными. В «Роснедра» уверены: отрасль в регионе без льгот не выживет.

Детям уральской Рублевки приходится идти по 12 км в день, чтобы учиться. Жители свердловского поселка почти отрезаны от цивилизации из-за затопленного моста. Чтобы добраться до школы или работы, люди ходят через лес с волками и бродячими собаками.

Елена Ваенга публично затравила бабушку-блогера из Тюмени. Певица сначала писала Ольге Ивановне гневные комментарии, а после обвинила ее в обмане на собственной странице в Instagram. За такое поведение на Ваенгу обрушился шквал критики.