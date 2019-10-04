На Урале две трети нефтяных месторождений оказались убыточны

Роснедра провели инвентаризацию всех крупных нефтяных месторождений Фото: media.gazprom-neft.ru

В Уральском федеральном округе 74% нефтяных месторождений оказались нерентабельными. По словам замруководителя агентства «Роснедра» Ореста Каспарова, отрасль в регионе не сможет выжить без льгот.

Роснедра провели инвентаризацию всех крупных нефтяных месторождений в стране (2 700 месторождений с общими запасами 28,9 млрд тонн нефти) и выяснили, что 33% месторождений разрабатывать нерентабельно, пишут «Ведомости». При этом представитель агентства отметил, что на Урале ситуация самая непростая — здесь находится 61% рентабельных месторождений, однако слишком высока концентрация и нерентабельных — 74%. «Регион нуждается в льготах», — отметил Каспаров.

Окончательно итоги инвентаризации подведут в 2020 году. Тогда будет решен вопрос вводить ли новые льготы для нефтяников или же облагать их новыми налогами. Каспаров в свою очередь резюмировал, что инвентаризация выявила настолько разные месторождения, что «трудно выработать единые критерии» для всех.

Как считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко, в России рентабельность месторождений часто зависит не столько от издержек, цен и доступности технологий, сколько от налогового режима. Он подчеркнул, что существующие базовые налоговые ставки практически не учитывают издержки добытчиков черного золота. «Существенная доля нерентабельных запасов является аргументом в пользу более масштабного применения НДД», — считает эксперт.