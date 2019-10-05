На Украине на двух свадьбах отравились 88 человек

По итогам празднований в больницах Черновицкой области оказались 88 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На двух свадьбах в Черновицкой области Украины отравились в общей сложности 88 человек. Как сообщили в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуация, оба инцидента произошли накануне в разных населенных пунктах, с признаками пищевого отравления были госпитализированы, в том числе, 22 ребенка.

«В лечебные учреждения с признаками пищевого отравления доставлены 72 человека (из них 18 детей), 29—30 сентября они употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане „Оскар“ в городе Путила», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также массовое отравление было зафиксировано в поселке Красносильске. В инфекционное отделение больницы с признаками отравления там попали 16 человек, в том числе четыре ребенка. «[Они] употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане „Марианна“», — добавили в экстренных службах.

В августе на четырех свадьбах в разных ресторанах Якутии отравились 42 человека, у которых была зафиксирована острая кишечная инфекция, напоминает телеканал 360. По итогам разбирательства Роспотребнадзор закрыл все четыре заведения.