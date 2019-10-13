12 октября 2019

Студентам РФ помогут добиться успеха с помощью инсайдов от первых лиц страны. ФОТО

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Опыт вице-премьера Татьяны Голиковой был передан в рамках программы «Наставничество»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опыт губернаторов, вице-премьеров и крупных бизнесменов России начали передавать студентам и аспирантам в рамках программы «Наставничество». Финалисты главного кадрового конкурса Кремля «Лидеры России» стали наставниками для лауреатов студенческих конкурсов.

«„Лидеры России“ получают наставничество от первых лиц государства и передают этот и свой опыт победителям, финалистам других проектов платформы „Россия — страна возможностей“, которые чуть младше», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» Антон Сериков.

В 2018 году наставниками для «Лидеров» были вице-премьер Татьяна Голикова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава администрации президента Антон Вайно, глава Сбербанка Герман Греф, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и многие другие.

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«Лидеры» в третий раз становятся наставниками для студентов. Пилотную группу по инициативе сообщества победителей конкурса «Лидеров» — клуба «Эльбрус» сформировали в декабре 2018 года. В декабре нынешнего года наставники и подопечные встретятся, чтобы подвести итоги совместной работы.

«Мы ожидаем, что интересные, талантливые, опытные люди, которые встретились в одном месте создадут новые успешные и вдохновляющие истории», — отмечает ректор мастерской управления «Сенеж», заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Каспржак. В нынешнем составе программы «Наставничество» сформировано 26 пар.

«Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет 20 проектов, среди которых олимпиада для студентов «Я — профессионал», кубок «Управляй!» и другие.

Участники делятся опытом
Фото: пресс-служба «Россия — страна возможностей»
Программа позволяет создать общность среди участников проекта
Фото: пресс-служба «Россия — страна возможностей»

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