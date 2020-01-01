На Собчак подали в суд

На телеведущую Ксению Собчак подали в суд из-за ее высказываний. Заявление написал адвокат Марк Фейгин.
«Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария», — пишет «СтарХит». Иск о защите чести и достоинства был подан в Хамовнический суд Москвы. Фейгин хочет взыскать с журналистов несколько сотен тысяч рублей.
Коллега Собчак объяснил, что Фейгин не первый раз обращается в суд после какого-либо неприятного высказывания в свой адрес. «По всей видимости, сейчас имеется в виду момент, когда мы с Ксюшей обсудили его во время интервью, и в процессе прозвучали нелицеприятные слова», — отметил Шарий. Журналист надеется, что Собчак не будет обращать внимание на юриста. Он добавил, что Фейгина уже лишили статуса адвоката и теперь он пытается «хайпиться».
Как писало «URA.RU», Собчак обвинили в богохульстве, после того как она показала в своем instagram-аккаунте фото с серьгами с ликом Христа. Такой поступок осудил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, напоминают «Дни.ру».