На Украине подсчитали свои потери из-за запуска «Турецкого потока»

Объемы поставок газа через Украину сократятся из-за запуска «Турецкого потока». Об этом в Facebook написал исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние», — заявил Макогон. По его словам, из-за «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину сократится на 15 миллиардов кубометров в 2020 году. Через Украину он сейчас поставляется только в Румынию и Молдавию. Многие другие страны, в том числе Турция и Болгария, уже подключились к новому направлению, рассказал Макогон.
При этом он отметил, что Украине удалось добиться поставок 15,8 миллионов кубометров газа в сутки из Болгарии, Турции и Греции по Трансбалканскому газопроводу.
В Стамбуле президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 января 2020 года дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток», передает RT.
Строительство газопровода было вызвано напряженными отношениями с Украиной, которая выполняла функции транзита газа в другие страны, в том числе в Восточную и Южную Европу. Мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 миллиарда кубометров.