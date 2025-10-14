NYT: Украина обсудит в Вашингтоне совместное с США производство БПЛА

Украина хочет производить БПЛА с США
Украина хочет производить БПЛА с США

Делегация Украины во время визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной сделку по продаже США украинских беспилотников, а также запуск совместного производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом 14 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами переговоров.

«Украинская делегация планирует обсудить как возможность продажи Вашингтону украинских БПЛА, так и запуск совместного производства беспилотников. Помимо этого, будет поднят вопрос закупки американских вооружений, которые могут быть использованы для нанесения ударов по объектам на территории России», — пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

Газета напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке списка вооружений на сумму 90 миллиардов долларов, которые Киев рассчитывает приобрести у США. В перечень вошли различные категории оружия, включая дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Издание отмечает, что в ходе визита украинская делегация намерена добиться расширения военно-технического сотрудничества и обсуждает возможность создания совместных предприятий по производству БПЛА на территории Украины.

