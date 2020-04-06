Пермяка, который убеждал, что коронавирус придумали, чтобы поднять цены на продукты, наказали

Теперь авторов фейков ждут штрафы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителя Перми ждет штраф за распространение недостоверной информации. Он написал, что коронавируса не существует, его придумали для того, чтобы поднять цены на бензин и продукты. Информация появилась на сайте Генпрокуратуры РФ.

«На интернет-ресурсе размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация. По данным министерства здравоохранения Пермского края, общее число заболевших коронавирусом COVID-19 из числа жителей региона составило 14 человек», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Генпрокуратура России выявила фейки о коронавирусе еще в пяти регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Курской области, республиках Татарстан и Чувашия. Недостоверная информация о пандемии распространялась в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Так, в Москве появилась недостоверная информация о том, что в столицу едут военные. Также обнаружен ролик о том, что задним числом уже напечатана новая Конституция. В Санкт-Петербурге выявлена статья о том, что 70% курсантов института ФСБ заболели коронавирусом. В Республике Татарстан распространили фейк о том, что в интернете торгуют пропусками, дающими право на свободное передвижение в режиме самоизоляции. В сообществе «Мы из Чувашии» социальной сети «ВКонтакте» выявлен материал о том, что в Республике закрывают въезд во все города. На странице одного из пользователей соцсети Facebook размещен комментарий о том, что в Курской области нет тестов на коронавирус, а проверяют всех фальшивыми системами.

В Генпрокуратуре подчеркивают, вся эта информация является недостоверной.

Ранее сообщалось, что жительницу Челябинска оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о числе больных коронавирусом, сообщает РАПСИ. Кроме этого, эту же сумму заплатит житель Магнитогорска. Он распространил фейковую новость с фотографиями военных, якобы перекрывших границу между регионами.

Штрафы за фейки о коронавирусе Госдума одобрила 31 марта, сообщает Телеканал 360. При этом, для юридических лиц штраф больше — до 3 млн рублей, а если публикация фейка приведет к смерти человека, то наказание вырастет до 5 млн.