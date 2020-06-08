Роспатент завалили заявками разработчики лекарств от COVID

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Ранее сообщалось, что пациентов с коронавирусом в России начнут лечить препаратом от артрита «Илсира» («Левилимаб»). В ходе испытаний выяснилось, что лекарство позволяет предотвратить опасную для жизни реакцию иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19. Препарат поступит в больницы через три недели. Кроме этого, для лечения нового вируса Минздрав одобрил «Авифавир». Разработчики отметили, что препарат будет бесплатным для россиян. Планируется, что ежегодно будет производиться порядка 700 тысяч курсов.

Он полагает, что первый патент на лекарство от коронавируса специалисты выдадут к середине лета. В настоящий момент уже выданы по одному патенту на вакцину, диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении. Сейчас на рассмотрении находятся более полусотни заявок на изобретения терапевтических и профилактических средств для борьбы с коронавирусом, а также на средства дезинфекции. «Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад», — говорит Ивлиев.

«За апрель и май мы получили более 90 заявок. Для этой тематики мы установили приоритетный порядок рассмотрения […] вместо 5-6 месяцев эти заявки удается рассмотреть за два месяца», — сказал Ивлиев в интервью «Российской газете», добавив, что для ускорения работы ведомству пришлось привлечь самых сильных специалистов.

Роспатент получил «вал заявок» на выдачу патента препаратов для лечения коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.

В ведомство поступило более 90 заявок создателей лекарств Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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