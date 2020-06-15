Умер человек из окружения Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил смерть своего приближенного Абушайха Висмурадова. На своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что без скончавшегося ему стало «труднее дышать».
«Мы жили вместе, воевали вместе, дышали вместе. Сегодня дышать стало на много труднее», — написал Кадыров. Он отметил, что грудь сдавливают слезы от того, что Висмурадова больше нет. По словам главы Чечни, ему и товарищам погибшего грустно, что они умрут, не увидев его улыбки еще раз. Кроме того, Кадыров заявил, что Висмурадов был всегда незаменимым.
Ранее СМИ сообщали, что Абушайх Висмурадов скончался 11 июня в возрасте 51 года Он был начальником полиции Грозного. Также он был старшим братом вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова.
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