Умер человек из окружения Кадырова

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Ранее СМИ сообщали, что Абушайх Висмурадов скончался 11 июня в возрасте 51 года Он был начальником полиции Грозного. Также он был старшим братом вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова.

«Мы жили вместе, воевали вместе, дышали вместе. Сегодня дышать стало на много труднее», — написал Кадыров. Он отметил, что грудь сдавливают слезы от того, что Висмурадова больше нет. По словам главы Чечни, ему и товарищам погибшего грустно, что они умрут, не увидев его улыбки еще раз. Кроме того, Кадыров заявил, что Висмурадов был всегда незаменимым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил смерть своего приближенного Абушайха Висмурадова. На своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что без скончавшегося ему стало «труднее дышать».

Рамзан Кадыров заявил, что погибший был незаменимым Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

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