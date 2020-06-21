Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Компания по выпуску здорового питания ушла в минус спустя год после открытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Бизнес певицы Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина по производству диетических продуктов питания оказался на грани разорения. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Фирма по выпуску здорового питания была создана в 2018 году совместно с певцом Эмином Агаларовым. «Уже через год компания ушла в минус на 4,7 миллиона», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пригожин подавал заявление на выплату МРОТ (помощь была введена для бизнеса в период пандемии — 12 130 рублей в месяц). В налоговой службе выяснили, что часть работников была сокращена еще до действия ограничительных мер. В выплате было отказано.

Ранее Пригожин отметил, что из-за пандемии коронавируса многие звезды оказались в безденежье. Затем он опубликовал видео, на котором запечатлен новый автомобиль премиум-класса Hummer и в шутку написал, что поехал «бомбить», так как «сейчас такое время». После чего Партия «Коммунисты России» направила Пригожину и его супруге по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Продюсер назвал это «очередной провокацией».

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