В Ингушетии не стали возбуждать дело об обрезании девочке

Следователи объяснили отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета в Ингушетии отказались возбуждать дело против руководства клиники «Айболит», где малолетней девочке, по словам ее матери, было сделано женское обрезание. Юристы проекта «Правовая инициатива» намерены обжаловать решение следователей.

Операцию девятилетней девочке, по словам ее матери, сделали еще в июне 2019 года. Женщина утверждает, что в клинику ребенка привез отец, не сообщив ей об этом. Женщина, узнав о произошедшем, обратилась к юристам. При этом врач, которая проводила операцию, говорит, что делала все по медицинским показаниям, исправляя патологию.

Следователи объяснили отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. «Установлено, что в ООО ''Айболит'' не оказываются медицинские услуги в сфере акушерства и гинекологии. При проверке журнала амбулаторных посещений установлено, что в 2020 году в ООО ''Айболит'' медпомощь детям по профилю ''детская гинекология'' не оказывалась», — пишет «Коммерсант». Следователи отмечают, что в прейскуранте цен клиники на 2020 год «услуги по акушерству и гинекологии отсутствуют».

Однако правозащитники считают, что доследственная проверка «не была проведена тщательным образом». «Следователем была проверена работа клиники только в 2020 году, предыдущие годы работы клиники не были проверены», — старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

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