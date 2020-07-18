17 июля 2020

Врач объяснил, как прививка от гриппа может помочь против COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Гай Хошен считает, что сложно быстро различить между собой болезни органов дыхания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Осенью следует сделать прививки от гриппа обязательными, чтобы не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Таким мнением поделился заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов в Израиле доктор Гай Хошен.

«В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. <…> В больницы начнут поступать люди с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19», —цитирует Хошена РИА «Новости». По его словам, в этом случае смогут помочь только прививки от гриппа. Врач подчеркнул, что быстро найти разницу между заболеваниями не просто, что усложнит разделение пациентов внутри больницы в условиях нагрузки на здравоохранение.

Врач Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинацию от коронавируса и другие прививки не рекомендуется делать вместе, их нужно разделить по времени на несколько недель, передает агентство Nation News. Он отметил, что препарат не подойдет людям с хроническими заболеваниями, пишет «Царьград». Доработать вакцину и сделать ее универсальной для всех удастся только через несколько лет, считает иммунолог Виталий Зверев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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