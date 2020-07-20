Вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может серьезно повредить легкие. Таким мнением поделился директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге Арег Тотолян.
«Осложнения гриппа — это, прежде всего, пневмония, и для коронавируса входные ворота — нос и зев, поэтому страдают, в первую очередь, бронхи и легкие», — цитирует ТАСС Тотоляна. По его словам, обе инфекции могут усугубить друг друга и стать более опасными. Тотолян отмечает, что пока не ясно, можно ли проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.
Ранее заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов в Израиле доктор Гай Хошен высказал мнение, согласно которому осенью следует сделать прививки от гриппа обязательными, чтобы не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Врач подчеркнул, что быстро найти разницу между заболеваниями непросто, что усложнит разделение пациентов внутри больницы в условиях нагрузки на здравоохранение.
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