19 июля 2020

Вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Тюмень, кровь, анализы, перчатки, укол, шприц, медицина, вакцина, врач, вакцинация, рука, игла, вена
Грипп и коронавирус могут усугубить друг друга и стать опаснее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может серьезно повредить легкие. Таким мнением поделился директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге Арег Тотолян.

«Осложнения гриппа — это, прежде всего, пневмония, и для коронавируса входные ворота — нос и зев, поэтому страдают, в первую очередь, бронхи и легкие», — цитирует ТАСС Тотоляна. По его словам, обе инфекции могут усугубить друг друга и стать более опасными. Тотолян отмечает, что пока не ясно, можно ли проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.

Ранее заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов в Израиле доктор Гай Хошен высказал мнение, согласно которому осенью следует сделать прививки от гриппа обязательными, чтобы не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Врач подчеркнул, что быстро найти разницу между заболеваниями непросто, что усложнит разделение пациентов внутри больницы в условиях нагрузки на здравоохранение.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...