В России вводится особый порядок внутреннего туризма. Кто получит привилегии

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В случае отмены поездки туроператор должен либо вернуть деньги, либо организовать новую до конца следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве РФ подписали постановление, согласно которому российские туроператоры должны вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся поездки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Соответствующие постановления подписаны», — цитирует «Интерфакс» Мишустина. Отмечается, что в случае отмены поездки внутри страны туроператор должен либо вернуть деньги, либо организовать новую до конца следующего года. По его словам, это же требования распространяются и на российские гостиницы, если клиент отменил бронирование. Мишустин рассказал, что деньги вернут тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и пожилым людям (старше 65 лет).

Ранее в Ростуризме сообщали, что в 2020 году россияне смогут воспользоваться программой стимулирования спроса на туризм внутри России. В зависимости от выбранного тура россиянам обещают вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Программа поддержки начнет работать только в августе, передает RT.

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Общество Путешествия

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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