В правительстве РФ подписали постановление, согласно которому российские туроператоры должны вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся поездки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Соответствующие постановления подписаны», — цитирует «Интерфакс» Мишустина. Отмечается, что в случае отмены поездки внутри страны туроператор должен либо вернуть деньги, либо организовать новую до конца следующего года. По его словам, это же требования распространяются и на российские гостиницы, если клиент отменил бронирование. Мишустин рассказал, что деньги вернут тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и пожилым людям (старше 65 лет).
Ранее в Ростуризме сообщали, что в 2020 году россияне смогут воспользоваться программой стимулирования спроса на туризм внутри России. В зависимости от выбранного тура россиянам обещают вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Программа поддержки начнет работать только в августе, передает RT.