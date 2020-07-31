Пограничники применили оружие, чтоб остановить контрабандиста Фото: Анна Майорова © URA.RU

На границе с Украиной пограничники задержали контрабандиста, который пытался протаранить автомобиль военных. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ.

«В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что контрабандист не подчинился требованиям пограничников остановиться. После этого военные применили оружие. Злоумышленника при задержании ранили в бедро, медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в западной части Азовского моря задержано браконьерское судно с гражданами Украины. На борту было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие лова — ставная сеть. Документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право вылова биоресурсов, у моряков не было. Вместе с судном задержанные были доставлены в порт Керчи для разбирательства.

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