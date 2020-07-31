31 июля 2020

Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко заплатил, чтобы они месяц посидели в тюрьме, считает Цекало Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Белорусский лидер Александр Лукашенко сам нанял задержанных россиян. Такое мнение журналистам выразил экс- кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цекало.

По словам Цекало, Лукашенко заплатил, чтобы россияне месяц посидели в тюрьме. Он обратил внимание, что якобы «члены частной военной кампании» поселились в госсанатории и не скрывали информацию о себе.

«Я уверен, что ни Украине их не сдадут, ни осудят. Закончатся выборы, и на этом завершится история, как было с «белым легионом», — рассказал он РИА «Новостям».

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер».

Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине. Он утверждает, что президент хочет поднять свой рейтинг перед выборами 9 августа.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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