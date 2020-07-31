Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян

Белорусский лидер Александр Лукашенко сам нанял задержанных россиян. Такое мнение журналистам выразил экс- кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цекало.
По словам Цекало, Лукашенко заплатил, чтобы россияне месяц посидели в тюрьме. Он обратил внимание, что якобы «члены частной военной кампании» поселились в госсанатории и не скрывали информацию о себе.
«Я уверен, что ни Украине их не сдадут, ни осудят. Закончатся выборы, и на этом завершится история, как было с «белым легионом», — рассказал он РИА «Новостям».
В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер».
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине. Он утверждает, что президент хочет поднять свой рейтинг перед выборами 9 августа.
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