Адвокат потерпевших не уверен, что Ефремов будет признан виновным

Еще не скоро станет известно будет ли приговор обвинительным или нет, считает Александр Добровинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский заявил, что не знает, будет ли артисту вынесен обвинительный приговор по этому делу. Об этом сказал сам юрист.

«Я никогда не говорил, что будет обвинительный приговор. Как минимум, не имею на это права», — сказал в интервью «Газете.ru» Добровинский. По его словам, несмотря на это, он продолжает работать над тем, чтобы доказать вину Ефремова. При этом он считает, что еще нескоро будет известно, будет ли приговор обвинительным или нет.

Актер Михаил Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП, в которое он попал 8 июля. Свидетели рассказали, что после столкновения пьяный артист вышел, чтобы осмотреть свою машину и не пытался помочь пострадавшему водителю, сообщает агентство Nation News. Во время суда один из свидетелей обвинил Ефремова в том, что он чуть не попал в ДТП по вине актера за секунды до случившейся трагедии, передает «Царьград».

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